الرياضة

حقيقة إعادة مباراة الزمالك وسموحة فى كأس مصر

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شهدت الساعات القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل بشان إمكانية إعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام سموحة والتى أقيمت بينهما مساء أمس فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر .

وآثار مشاركة إمام عاشور لاعب وسط الزمالك فى المباراة حالة كبيرة من الجدل فى ظل وجود تسريبات بإيقافه من قبل اتحاد الكرة لمدة مباراة واحدة .

وفى هذا السياق أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مشاركة إمام عاشور أمام الزمالك قانونى ولا يوجد به أى مشكلة مؤكدا أن العقوبات لم تعلن بشكل رسمي حتى هذه اللحظة .

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وأضاف أن العقوبات يتم تنفيذيها والأخذ بها بمجرد الإعلان عنها بشكل رسمي وإخطار الأندية بها فى خطابات رسمية مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة على الإطلاق فى مشاركة إمام عاشور مع الزمالك وكل ما يثار عن إمكانية إعادة المباراة لا أساس له من الصحة .

وكانت تسريبات خرجت أمس أشارت إلى وجود استقرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة على إيقاف فرجانى ساسي لاعب الزمالك لمدة 6 مباريات بسبب تعديه بالألفاظ وخطف سماعة الحكم أمين عمر بجانب إيقاف إمام عاشور مباراة واحدة بسبب ما بدر منه عقب نهاية مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز .

يذكر أن الزمالك نجح أمس فى تحقيق الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف وتأهل الزمالك إلى مباريات دور الـ 8 من منافسات الكأس .

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