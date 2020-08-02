الارشيف / سوريا

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على حافظ الأسد نجل الرئيس السوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دوت الخليج :- فرضت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على حافظ الأسد، نجل الرئيس السوري.

كما فرضت الخزانة الأمريكة أيضا عقوبات استهدفت كيانات منها الفرقة الأولى في الجيش السوري والفرقة الأولى المدرعة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على شخص واحد و9 كيانات لإثراءهم النظام السوري من خلال بناء عقارات فاخرة.

وأضافت أن هذا الإجراء هو الثاني الصادر عن وزارة الخزانة بموجب "قانون قيصر"، علما أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد قام في 17 يونيو 2020 بتحديد تسعة أهداف وفقا لـ"قانون قيصر".

Advertisements

وأشارت في البيان إلى أن هذه الأهداف تألفت من أفراد وكيانات يدعمون بنشاط جهود إعادة الإعمار التي وصفتها بـ"الفاسدة".

وأكدت أن إجراءات اليوم تعزز الإجراءات التقييدية ضد دمشق التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وتعزز التزام الحكومة الأمريكية بفرض تكاليف على أولئك الذين يوجهون الأرباح للسلطات السورية.

المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على حافظ الأسد نجل الرئيس السوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا