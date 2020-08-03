بحجة نقل كورونا.. أهالي دمشق يعانون من التنمر في اللاذقية

يعاني سكان العاصمة السورية دمشق من التنمر في محافظة اللاذقية، على وقع تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19) في المحاظفة.

وتقود الناشطة الموالية فاطمة علي سليمان، المنحدرة من مدينة القرداحة مسقط رأس رئيس النظام السوري بشار الأسد، حملة على مواقع التواصل الاجتماع تطالب سكان العاصمة بعدم القدوم إلى اللاذقية.

وكتبت "سليمان" في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك: "إنها ستقوم بتغيير اللافتة المكتوب عليها اللاذقية ترحب بكم إلى دمشق ترحب بكم" للإشارة إلى كثرة القادمين إلى اللاذقية بهدف السياحة.

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وأردفت "سليمان": "فيروس كورونا موجود، ومانها مؤامرة خارجية ولا دخل الرجعية فيها، عنجد الشغلة بدها وعي وقليل من المسؤولية، في عندكم أسباب قاهرة باللاذقية أهلاً وسهلًا، أما سياحة واستجمام فبلاها لأن عم تساهموا بنقل المرض"

وطالبت أهالي دمشق بالبقاء في منازلهم وعدم الذهاب إلى اللاذقية متهمة إياهم بنقل فيروس كورونا إلى مدينتها بعد تسجيل مئات الإصابات بالمرض في دمشق وريفها وبدء تفشي الفيروس في مناطق اللاذقية والساحل السوري.

يذكر أن وزارة الصحة في حكومة صرحت عبر بيان رسمي بعدم امتلاكها الامكانيات اللازمة لاجراء مسحات (بي سي آر) عامة للمدنيين في المحافظات التي انتشر فيها فيروس كورونا، مؤكدةً أن خطر جائحة كورونا في سوريا يتزايد، مع تسجيل أكثر من 750 إصابة في عشر محافظات سورية.