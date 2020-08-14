تحذيرات من تسونامي.. "هزة أرضية" قوية تضرب الساحل السوري

أعلن "مركز الرصد الزلزالي" في سوريا، أن هزة أرضية متوسطة الشدة ضربت منطقة الساحل السوري غربي البلاد.

وبلغت قوة الهزة 3.1 على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 19 كم، في تمام الساعة 20:03 بالتوقيت المحلي، قبالة الساحل السوري وعلى بعد 30 كم شمال غرب مدينة اللاذقية.

وكانت مدينة اللاذقية وغيرها شهدت من المناطق في الساحل السوري سلسلة من الهزات تراوحت شدتها من خفيفة إلى متوسطة.

يُذكر أن محافظة طرطوس أطلقت تحذيرات سابقة من إمكانية حدوث موجة تسونامي حال وقوع زلزال جديد في المنطقة، مشيرةً إلى اتخاذها مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الكارثة.