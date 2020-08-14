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وزيرة تركية تصدم المعارضة بشأن التمويل المقدم للاجئين السوريين في بلادها

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صدمت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهراء زمرد سلجوق، المعارضة التركية بشأن المساعدت والتمويل المقدم للاجئين السوريين في بلادها.

وأكدت "سلجوق" خلال ردها على اتهام الأحزاب المعارضة حكومة العدالة والتنمية باستنزاف الخزينة التركية في سبيل دعم اللاجئين السوريين، أن كافة المساعدات المقدمة للسوريين ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "لم تنفق تركيا شيئًا من الموارد المالية المخصصة للمواطنين"، مبينةً أن المساعدات تندرج في إطار برنامجي دعم الاندماج الاجتماعي ومساعدة التعليم المشروط، وتُنفذ من قبل وزارتها، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، والهلال الأحمر التركي.

وشددت الوزارة التركية، على استحالة استخدام تركيا الموارد المالية المخصصة للمواطنين لتقديم المساعدات وتمويل المشاريع المخصصة للسوريين.

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وأشارت "سلجوق"، إلى أن المساعدات النقدية المقدمة لهم تبلغ 120 ليرة فقط شهريًا، ويحصل عليها من يستوفي الشروط المطلوبة.

وختمت الوزيرة التركية، بقولها: إن "قيمة المساعدات التعليمية تتراوح ما بين 45 – 75 ليرة شهريًا، وهي مشروطة باستكمال الدراسة، ولا يحصل عليها سوى الطلاب المحتاجين".

جدير بالذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ذكر في أحد تصريحاته الأخيرة إلى أن بلاده أنفقت 40 مليار دولار على السوريين، مؤكدًا استعدادها لإنفاق 40 مليارًا أخرى.

واستغلت الأحزاب المعارضة الغموض الذي اكتنف مصدر تلك المليارات في تصريح "أردوغان"، وحاولت تأجيج الشارع التركي على السوريين بزعمها أنهم ينعمون بموارد المواطنين المالية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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