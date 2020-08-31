خبير روسي: نظام الأسد صنع "تنظيم الدولة" واستخدمه لتحقيق مصالحه

كشف خبير روسي أن النظام السوري ساهم في صناعة "تنظيم الدولة" من أجل استخدامه لتحقيق مصالحه، وذلك من خلال برهنة حجة محاربته لـ"الإرهاب" في سوريا.

وقال الخبير الروسي المختص بقضايا الشرق الأوسط، كيريل سيميونوف، في مقالةٍ له نشرها موقع (TRT): "إن نظام الأسد لم يساهم في ظهور داعش في العراق فحسب، بل استخدمه لاحقًا ولا يزال يستخدم هؤلاء المتشددين الأكثر تطرفًا لتحقيق مصالحه الخاصة".

وأضاف: "يحاول نظام بشار الأسد التغلب على العزلة الدولية وتبرير وحشيته خلال الحرب الأهلية، ثم تقديم الأطروحات في أن دمشق أصبحت البؤرة الأمامية لمحاربة الإرهاب الدولي، ولعبت دورًا رئيسيًّا في المواجهة مع تنظيم الدولة (داعش)، متحملة وطأة الضربة الرئيسية للإرهابيين".

Advertisements

وأشار إلى أن هذه الأجندة لها صدى ليس فقط في المجتمع الروسي، وإنما أيضًا في بعض دوائر الولايات المتحدة، وفي بعض العواصم الأوروبية.

وتابع: "في الواقع، إذا نظرنا بمزيد من التفصيل إلى تاريخ تفاعل النظام في سوريا مع الإرهابيين الدوليين، يتبين لنا أن دمشق نفسها لم تساهم فقط في ظهور داعش بالعراق، بل استخدمت لاحقًا ولا تزال تستخدم هؤلاء المتشددين الأكثر تطرفًا لتحقيق مصالحها الخاصة، إن حقائق هذا التعاون معروفة جيدًا وأصبحت أكثر من مرة ملكًا للجمهور، ولكن حان الوقت للتذكير بها مرة أخرى".

يذكر أن الباحث الأمريكي تشارلز ليستر، أكد أن نظام الأسد لعب دورًا كبيرًا في توسيع قدرات "تنظيم الدولة" والمقاومة المناهضة لأمريكا في العراق، وذلك خوفًا من أن يكون بشار الأسد هو المنافس التالي بعد صدام حسين، الذي سيُحرم من السلطة عن طريق التدخل العسكري.