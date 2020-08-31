المحلل السياسي خليل المقداد: 3 أسباب خطيرة تشجع روسيا على بقاء طويل الأمد في سوريا

أوضح المحلل السياسي، خليل المقداد، ثلاثة أسباب خطيرة تشجع روسيا على خطة بقاء طويلة الأمد في سوريا، بعد تنامي أدوار الدول الكبرى.
وقال "المقداد" على قناته الرسمية في تليجرام: "المتابع للشأن السوري لابد سيلحظ تنامي أدوار القوى الكبرى كأمريكا وروسيا واستقطاب دول أخرى مكملة للأدوار".
وأضاف: "الملاحظ: تنامي نفوذ روسيا التي بدأت تعد العدة وتهيئ الأرضية لبقاء طويل الأمد بعد الموقف الأمريكي، وتفاهم كافة القوى وإجماعها على تفادي الصدام وعدم التعدي على مناطق نفوذ بعضها البعض".
وأشار "المقداد" إلى أن "ما يشجع روسيا على الإعداد لبقاء طويل الأمد في سورية فهو: وضع أمريكا يدها على منابع النفط والثروة، وتوقف المعارك ضد النظام بعد تدجين فصائل المعارضة".
وأضاف المحلل السياسي السوري، أن السبب الثالث لبقاء الروس في سوريا هو "نجاح تجارب اقتطاع أراض خارج الحدود وضمها: المغرب، أوكرانيا، قبرض، الأرجنتين، اليابان".
وختم "المقداد" حديثه عن المخطط الروسي بالبقاء في سوريا، بالتساؤل بقوله: "هل سنشهد مقاومة ضد الاحتلال الروسي أم أنه تقسيم سوريا قادم؟".
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