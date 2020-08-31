سوريا.. جريمة قتل غريبة في اللاذقية بسبب "الانزعاج من الصراخ"

شهدت مدينة اللاذقية الساحلية في سوريا جريمة قتل غريبة بسبب انزعاج أحد الأشخاص من الصوت العالي وصراخ جاره، إلا أنه أخطأ الهدف حينما قرر قتل من يزعجه.
وأفادت وزارة الداخلية التابعة لـ"نظام الأسد" على صفحتها في "فيسبوك"، بأن أحد الأشخاص أطلق النار من شرفة منزله على مطعم يجاوره بسبب إنزعاجه من الأصوات الصادرة عنه.
وأضافت الوزارة: تبيَّن أن المطعم المذكور كان مغلقًا ليلة الحادثة، واعترف الجاني بأنه "كان جالسًا برفقة زوجته وابن خالته على شرفة منزله وبعد ذهاب ابن خالته سمع صراخ جاره الذي يعمل في مطعم الأرجوان".
واعترف الجاني في التحقيقات -بحسب داخلية النظام- أنه "توجد علاقة كره متبادلة بينه وبين جار الذي كان يصرخ فأحضر بندقيته وقام بإطلاق النار بوضعية الرش بشكل متتالي باتجاه المطعم".
وذكرت التحقيقات أن الطلقات النارية اخطأت هدفها وأصابت شخصًا كان يقود سيارته قبالة المطعم، فيما أكد صديق القتيل أن الطلقة اخترقت رأسه واستطاع السيطرة على السيارة ونقل الضحية إلى المشفى.
وختمت "داخلية الأسد"، بأن تم القبض على الجاني ومصادرة أداة الجريمة، وتبين وجود آثار لعدة طلقات نارية على المطعم، كما عثر على فوارغ ضمن الأراضي الزراعية وجميعها مطابقة لأداة الجريمة وزمن الإصابة.
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