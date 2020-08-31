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انتحار امرأة بريف دمشق في ظروف غامضة

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أفادت مصادر موالية، اليوم الأحد، بأن امرأة في العقد الرابع من العمر أقدمت على الانتحار في مدينة جرمانا بريف دمشق.
 
وقالت قناة "الخبر": "أقدمت امرأة على رمي نفسها من بناء شاهق بحي الحمصي وتم نقلها إلى المشفى على الفور إلا أنها فارقت الحياة".
 
وأضافت -نقلًا عن الطبيب الشرعي في جرمانا- أن المرأة تبلغ من العمر 40 عامًا، وحصل الانتحار بعد مناقشة حادة، ليلة السبت - الأحد، بين السيدة وذويها لتقدم بعدها على رمي نفسها من أعلى البناء.
 
وأشار الموقع إلى أن الطبيب أكد بأن سبب الوفاة هو نزف دماغي ناجم عن رض صلب جراء السقوط من علو شاهق.
 
يذكر أن شابة في العقد الرابع من العمر أقدمت، يوم الخميس الماضي، على الانتحار عبر تناولاها مبيدًا حشريًا، في مدينة اللاذقية المعقل الرئيسي لميليشيات الأسد.
 
تجدر الإشارة إلى أن حالات الانتحار في مناطق سيطرة ميليشيات الأسد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية وانتشار الفقر والبطالة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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