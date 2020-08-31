صدام يلوح في الأفق بين روسيا وأمريكا شرق سوريا

نشر موقع إعلامي، اليوم الأحد، تقريرًا مطولًا تحت عنوان "هل يقترب شرق سوريا من صدام عسكري شامل"، ناقش فيه مستقبل شرق سوريا في ظل الصراع الأمريكي الروسي الذي ارتفعت وتيرته مؤخرًا هناك.



و ذكر موقع "الخليج الجديد" في بداية تقريره بأن سوريا على شفا جولة تصعيد جديدة مع تزايد التوتر شرقي البلاد، مشيرًا إلى أن مركبة روسية اصطدمت في 25 أغسطس/آب/ الحالي بمركبة أمريكية كانت في دورية، ما أدى إلى إصابة 4 جنود أمريكيين.



وأضاف: "وفي هذه الأثناء، في الشمال الغربي، تتحضر عاصفة حول إدلب، حيث تهدد قوات النظام السوري المدعومة من روسيا بهجوم آخر على المعقل الأخير للمعارضة السورية".



وأشار الموقع إلى أن ارتفاع وتيرة الصراع في سوريا تأتي في ظل تراجع العلاقات التركية الأمريكية، منوهًا إلى أن العلاقة الشخصية بين "أردوغان" وترامب" هي التي تمنع الأوضاع من الانزلاق نحو الهاوية.



وأردف الموقع بأن عددًا من الصراعات حدثت بين روسيا وأمريكا خلال الشهر الحالي، ومن بينها حادثة قتل جندي من ميليشيات الأسد على يد الجنود الأمريكان في منطقة القامشلي.



وأوضح الموقع بأن "الولايات المتحدة تتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" التي يغلب عليها الأكراد، والتي تعتبرها أنقرة غطاء لـ"وحدات حماية الشعب" المرتبطة بـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف كجماعة إرهابية في كل من الولايات المتحدة وتركيا".



كما نقل الموقع عن خبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية "كيريل سيمينوف" قوله بأن روسيا تتعرض لمخاطر في منطقة "الفرات"، مشيرًا إلى أن روسيا لا تمتلك سلطة على ميليشيات الأسد هناك، ولا تستطيع منعها من استفزاز القوات الأمريكية.



وقال "سيمنوف" بأن روسيا وقوات الأسد لا يمتلكون سيطرة إدارية وإقليمية على منطقة شرق سوريا، منوها إلى أن ميليشيا "قسد" لها تواجد هناك بالإضافة إلى وجود عدة قواعد عسكرية أمريكية.



وأشار الخبير الروسي إلى أن حكومة الأسد عقدت بجهود من موسكو عدة اتفاقيات عسكرية مع ميليشيا "قسد"، إلا أن أمريكا أفشلت هذا الاتفاقيات، مؤكدًا بأن روسيا تحاول توفيق العلاقات بين القبائل العربية وميليشيات الأسد بهدف توسيع نفوذها، وتقويض نفوذ "قسد" في المنطقة.



يذكر أن الكاتب البريطاني "روبرت فيسك" كشف في تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" في وقت سابق، عن وجود معركة صامتة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا.