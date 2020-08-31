"أردوغان" متحديًا القوى العظمى: حالة واحدة لن تقدر فيها قوة على وجه الأرض اعتراض تركيا

تحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، القوى العظمي في العالم، مؤكدًا أنه لن تستطيع أي قوة أن تواجه تركيا في حالة واحدة.

وأكد "أردوغان"، في تصريحات نقلتها "الأناضول"، أنه "عندما نجمع بين تفوقنا التكنولوجي، ومواردنا البشرية، وقوتنا الروحية، فلن تقدر قوة على وجه الأرض اعتراض بلادنا".

وأضاف الرئيس التركي: أن هناك تهديدات أضيفت على "كفاح بلاده ضد الإرهاب"، تستهدف حقوقها ومصالحها في المنطقة، خاصة في البحرين المتوسط وإيجه.

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وتابع "أردوغان" بقوله: "نخوض كفاحًا فعالًا ضد جميع التهديدات، بفضل استثماراتنا في الصناعات الدفاعية وتعزيزها بموارد بشرية".

وفي السياق، ذكر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن القوات المسلحة مصممة وقادرة على حماية البلاد والشعب وقيمه المعنوية ومصالحه مهما كان الثمن.

وأضاف "أكار" خلال زيارته المقبرة الوطنية العسكرية بالعاصمة أنقرة بمناسبة "عيد النصر": أن "التضحيات والبطولات التي قمتم بها لحماية وطننا وقيمه الأخلاقية ستكون لنا مصدر إلهام على الدوام".