سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأخرى

حافظت الليرة التركية، اليوم الاثنين على سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 7.3297 للشّراء، 7.3385 للبيع. اليورو = 8.7227 للشّراء، 8.7357 للبيع. الجنيه الإسترليني = 9.7735 للشّراء ، 9.7877 للبيع. Advertisements الريال السعودي = 1.9544 للشّراء، 1.9570 للبيع. الدينار الأردني= 10.3519 للشّراء، 10.4405 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0058 للشّراء، 0.0059 للبيع

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