هبوط جديد لليرة السورية أمام الدولار في تعاملات اليوم

سجلت الليرة السورية، اليوم الاثنين، انخفاضًا جديدًا في أسعار الصرف مقابل الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية. 1 دولار أمريكي = 2190 ليرة للشّراء، و2240 للبيع. 1 يورو = 2603 ليرات للشّراء، و2667 للبيع. 1 ليرة تركية = 297 ليرة للشّراء، و305 للبيع. 1 دينار أردني = 3092 ليرة للشّراء، و3171 للبيع. 1 ريال سعودي = 582 ليرة للشّراء، و598 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2160 ليرة للشّراء، و2210 للبيع. Advertisements 1 يورو = 2567 ليرة للشّراء، و2632 للبيع. 1 ليرة تركية = 293 ليرة للشّراء، و301 للبيع. 1 دينار أردني = 3049 ليرة للشّراء، و3128 للبيع. 1 ريال سعودي = 574 ليرة للشّراء، و590 للبيع. غرام عيار 18 = 102,210 ليرات سورية. غرام عيار 21 = 119,174 ليرة سورية.

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