موالون يسخرون من تعيين طبيب بيطري وزيرًا للتربية والتعليم في حكومة الأسد الجديدة

في ظل التعديل الحكومي الذي يجريه نظام الأسد تم تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" وزيرًا للتربية والتعليم في حكومة نظام الأسد الجديدة خلفًا لـ"عماد موفق العزب".

وذكرت مواقع موالية أن "طباع" دكتور في الطب البيطري؛ متخصص بأمراض "ضرع الأبقار"، وهو ما أثار جدلًا وسخرية كبيرين في الأوساط الموالية حول تعيين الرجل في مكان لا يمت لاختصاصه بصلة.

وعلق أحد الموالين: "من هيك تطورت المناهج وأجا سؤال بالتكميلي للثانوي على هالشكل المخزي.. السؤال كان آخر سؤال بالعلوم عن التطور الفزيولوجي عند البنات من خلال زيارة يقوم بها طالب لإحدى قريباته ويشاهد ويتفحص هيكلها".

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وقال علي حجيرة: "بهيك تعيين اعترفت الدولة بشكل رسمي أنو بتعاملنا معاملة البقر"، وقال آخر: "خرب المنهاج وخرب أجيال، الله لايهنيكن".

وعلقت هدى الإبراهيم، بالقول: "الله يرحمك يا آنستي، طلعت بتتنبأ بالمستقبل لما كانت تصرخ علينا وتقول سكتو يا حيوانات".

ويحاول نظام الأسد من خلال التشكيلة الجديدة للحكومة إيهام الموالين أن الحكومة الجديدة ستكون أفضل من سابقتها، إلا أن الجميع يدرك أن جميع حكومات الأسد المتعاقبة لم تكن سوى أداة بأيدي رؤوس الأفرع الأمنية التي يشرف الأسد على إدارتها.