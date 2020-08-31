هجوم مباغت على حاجز لقوات الأسد قرب القنيطرة.. وهذه نتائجه

شنَّ مسلحون مجهولون هجومًا مباغتًا على حاجز عسكري تابع لقوات نظام الأسد بالقرب من مدينة القنيطرة، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأوضحت مصادر خاصة لـ"شبكة الدرر الشامية" أن الهجوم وقع صباح اليوم الاثنين، في بلدة القحطانية بريف مدينة القنيطرة، وأدى لمقتل جنديين اثنين من عناصر الحاجز، أحدهما صف ضابط برتبة رقيب، وإصابة عنصرين آخرين بجروح متفاوتة.

واستخدم المهاجمون الأسلحة الرشاشة والخفيفة، واستمر الاشتباك بينهم وبين عناصر الحاجز مدة عشر دقائق، ولاذوا بعدها بالفرار.

وأضافت المصادر أن فرع أمن الدولة عزز الحاجز بمؤازرة مكونة من أربع دوريات وسيارة دفع رباعي محملة برشاش، وسط تدقيق أمني وتفتيش في المناطق المحيطة.

وتشهد محافظتا درعا والقنيطرة، هجمات شبه يومية، تستهدف حواجز النظام وأفرعه الأمنية، وسط عجز الأخير عن توطيد الأمن في منطقةٍ رافضة لحكم الأسد ونظامه، وكانت حتى وقت قريب مهدًا للثورة السورية.