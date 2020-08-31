قتيل وإصابات بتفجير دراجة نارية في رأس العين بسوريا

دوت الخليج :- قتل مدني، وأصيب آخرون، في انفجار دراجة نارية في مدينة رأس العين شمال شرق سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن التفجير وقع بالقرب من مديرية البريد في المدينة، وأدى لمقتل مدني وإصابة ستة آخرين بجراح متفاوتة.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن التفجير تسبب أيضا بأضرار مادية في المحلات التجارية الموجودة بالمنطقة.

وأوضحت مصادر في مستشفى المدينة، أن 3 من المصابين في حالة خطرة.

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ويعد هذا التفجير، هو الثاني خلال أسبوعين، ففي 18 أب/ أغسطس الجاري قتل ثلاثة عناصر من “الجيش الوطني السوري” وأصيب آخرون بجروح نتيجة هجوم بسيارة ملغمة استهدف حاجزا لهم بالقرب من مدينة رأس العين.

يذكر أن تركيا والمعارضة السورية، تتهمان الوحدات الكردية المسلحة المحسوبة على منظمة العمل الكردستاني والمصنف تنظيما إرهابيا لدى أنقرة، بالمسؤولية عن شن الهجمات في شمال شرق سوريا.

المصدر : عربي 21