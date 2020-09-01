سوريا

قتلى وجرحى بتفجير استهدف حافلة للنظام شرق حمص

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دوت الخليج:- قتل أربعة، وأصيب آخرون من قوات النظام السوري، أمس الجمعة، بعد تعرض حافلتهم لانفجار بعبوة ناسفة شرق حمص.

وذكرت وسائل إعلامية، أن العبوة الناسفة انفجرت بحافلة عسكرية للنظام على طريق "حميمة- المحطة الثالثة" بريف حمص الشرقي.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار الذي استهدف حافلة جيش النظام ، بحسب "عربي21" .

وقبل أيام أطلقت القوات الروسية في البادية السورية عملية عسكرية، عقب مقتل ضابط روسي جراء انفجار عبوة ناسفة برتل روسي في دير الزور في 15 آب/ أغسطس الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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