متمسكين بأرضهم .. أهالي جبل الزاوية يجنون محصول التين رغم قذائف وصواريخ المحتل الروسي (فيديو)

قراءة تقرير مرئي | إعداد وتصوير: أحمد مصطفى.. تعليق صوتي: علاء الدين فطراوي... آلافُ العائلاتِ خلالَ الأشهرِ الماضيةِ خسرتْ أراضِيها التي احتلتْها قواتُ نظامِ الأسدِ والميليشياتُِ الشيعيةُِ والاحتلالُِ الروسيُّ، وكلُّهم أملٌ في عودتِهم إليها مرةً أخرى ليعيدوا زرعَها وبناءَها، بعدما دنسَها الاحتلالُ وعاثَ فيها فسادًا، فالأرضُ ملكٌ لأهلِها ولا يمكنُ أن تبقى محتلةً مهما طالَ الزمنُ.

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