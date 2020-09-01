غارات إسرائيلية تشعل ليل دمشق.. و"دفاعات الأسد" العمياء تُحدث كارثة (فيديو)

أشعلت غارات نفذتها مقاتلات إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، ليل العاصمة السورية دمشق، فيما تسببت دفاعات النظام السوري الجوية "العمياء" كارثة.
واستهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مواقع للميليشيات الإيرانية من جهة مطار دمشق الدولي، فيما كانت أصوات الانفجارات التي تُسمع ناجمة عن صواريخ الدفاعات الجوية لـ"نظام الأسد".
وأظهر مقطع فيديو بثه سكان محليون من ريف دمشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انفجار صاروخ "دفاع جوي" بعد انطلاقه من قاعدته التابعة لجيش "نظام الأسد".
وتفيد المعلومات بأن الصاروخ سقط في جبل محيط لمنطقة الكسوة، بعد انطلاقه من إحدى الثكنات العسكرية، في محاولة للتصدي للغارات الإسرائيلية، والتي استهدفت مواقع ميليشيات إيران في محيط دمشق.
وفي السياق، اعترف "نظام الأسد" عبر وكالته الرسمية "سانا" بالغارات الإسرائيلية، بقولها: "دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء جنوب دمشق".
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري في "جيش الأسد"، قوله: "عدوان إسرائيلي جوي يستهدف المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ ووسائط دفاعنا الجوي تتصدى له".
وزعمت "سانا"، أن الدفاعات الجوية التابعة لـ"نظام الأسد" أسقطعت عددًا من الصواريخ "المعادية"، إلا أن السكان أكدوا أنها أحدثت انفجارات فقط دون أن تصيب أهدافها، وسقطت في مناطق أخرى.
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