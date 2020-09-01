"جيش الأسد" يعلن حصيلة قتلاه والمصابين جراء الضربة الجوية الإسرائيلية على جنوب سوريا

أعلن مصدر عسكري في "جيش الأسد"، مساء الاثنين، عن حصيلة قتلى قوات النظام السوري المصابين جراء الضربة الجوية الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" عن المصدر العسكري، تأكيده مقتل عنصرين وإصابة سبعة آخرين ووقوع أضرار مادية جراء الضربة الإسرائيلية على الجولان المحتل.

وقال المصدر: "في تمام الساعة 22.40 من مساء اليوم قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض مواقعنا العسكرية جنوب دمشق".

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وأضاف المصدر العسكري: "تصدت لها -الغارات الإسرائيلية- وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".

وفي السياق، تعرَّض أحد مقارّ "نظام الأسد" لقصف بواسطة صواريخ "أرض - أرض"، إسرائيلية في محافظة درعا جنوب سوريا.

وذكر موقع "تجمع أحرار حوران"، أن إسرائيل قصفت مقر "الفرقة الخامسة" التابعة لنظام الأسد في مدينة "إزرع" بريف درعا الشرقي، بسبعة صواريخ "أرض - أرض"، مصدرها الجولان السوري المحتل.