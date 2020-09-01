الليرة السورية تفشل في تحقيق تقدم أمام الدولار الأمريكي.. وتسجل هذه الأسعار

حافظت الليرة السورية، اليوم الثلاثاء، على أسعار صرفها مقابل الدولار والعملات الأجنبية، وذلك بعد تسجيلها انخفاضًا في الأسواق اليومين الماضيين.

ويسيطر العجز على مؤسسات "نظام الأسد" المالية لمواجهة الانهيار الكبير لـ"الليرة السورية"، لا سيما بعد إقرار الولايات المتحدة لـ"قانون قيصر" وتشديد العقوبات الاقتصادية.

1 دولار أمريكي = 2190 ليرة للشّراء، و2240 للبيع.

1 يورو = 2611 ليرة للشّراء، و2676 للبيع.

1 ليرة تركية = 296 ليرة للشّراء، و305 للبيع.

1 دينار أردني = 3092 ليرة للشّراء، و3171 للبيع.

1 ريال سعودي = 582 ليرة للشّراء، و598 للبيع.

1 دولار أمريكي = 2160 ليرة للشّراء، و2210 للبيع.

1 يورو = 2565 ليرة للشّراء، و2629 للبيع.

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1 ليرة تركية = 292 ليرة للشّراء، و301 للبيع.

1 دينار أردني = 3049 ليرة للشّراء، و3128 للبيع.

1 ريال سعودي = 585 ليرة للشّراء، و590 للبيع.

غرام عيار 18 = 107.312 ليرة سورية.

غرام عيار 21 = 125.123 ليرة سورية.

وتسبب إيقاف تسليم الودائع بالعملات الأجنبية في لبنان، والتي يعتبرها نظام الأسد أحد المنافذ الأخيرة المتبقية له للتفلّت من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، في انهيار الليرة السورية.

وخسر "نظام الأسد" العديد من الموارد والسيولة النقدية التي كانت توفرها المناطق المحررة التي كانت تسيطر عليها فصائل الثوار، إضافة إلى أن العمليات العسكرية والتقدم البري لا سيما بإدلب، حرمه من إيرادات هائلة بالقطع الأجنبي.

وفقدت الليرة السورية ثلث قيمتها مقابل الدولار، منذ مطلع العام الجاري؛ حيث انخفضت قيمتها مقابل الدولار خلال أسبوعين من 900 ليرة إلى 1200 في السوق غير الرسمية، مسجلة رقمًا قياسيًّا في قيمة الانخفاض.