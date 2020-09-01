الأمن التركي يقبض على أمير "داعش".. وزير الداخلية يكشف التفاصيل وما ضبط بحوزته

ألقت الجهات الأمنية التركية، القبض على أمير تنظيم "داعش" في البلاد، وذلك بعد عملية أمنية خاصة استهدفت "الإرهابيين" في البلاد.

وأكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الثلاثاء، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، اعتقال أمير داعش وبحوزته مخططات خطيرة.

وأضاف: أنه تم ضبط خطط مهمة تتعلق بتهريب سياسيين ورجال دولة إلى سوريا وتنفيذ عمليات في تركيا لإلحاق الأذى باقتصادها، وكانت تلك الوثائق بحوذته حين تم اعتقاله.

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وأشار "صويلو" إلى أن المسؤول المعتقل يدعى "مصطفى أوزدن" ولديه مجموعة تعمل لصالحه، حيث جرى اعتقال عدد منهم، وهو يشغل منصب "أمير داعش في تركيا".

وختم وزير الداخلية التركي، تصريحاته بأن الخلية المعتقلة وقائدها كانوا يتلقون تعليماتهم ويأخذون أوامرهم من سوريا والعراق.

وتزامن تصريح "صويلو" مع انطلاق عملية "يلدريم-5"، الأمنية ضد الإرهابيين، في جبال الأمانوس، التي تمتد من ولاية قهرمان مرعش، حتى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا.