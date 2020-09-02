كاتب أمريكي يدعو "ترامب" إلى وضع حد لـ"بوتين" في سوريا: روسيا ستقتل أميركيين قريبًا

سلط الكاتب الأمريكي، توم روجان، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن إكزامينار"، الضوء على تداعيات الصدام الأخير بين القوات الروسية والأمريكية شرق سوريا الذي تسبب في إصابة عدد من الجنود الأمريكان.

وقال الكاتب: "ستقتل روسيا قريبًا أميركيين في سوريا، ما لم يصدر الرئيس، ترامب، "خطًا أحمر" واضحًا ونهائيًا ضد مثل هذا الإجراء"، مشددًا بأنه يجب على الرئيس الأمريكي تحذير الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" من أنه حتى لو استخدمت موسكو وكيلًا لتنفيذ اي هجوم، فإن روسيا ستتحمل المسؤولية المباشرة.



وتطرق الكاتب إلى الحوادث التي هاجمت فيها القوات الروسية وميليشيات الأسد، القوات الأمريكية شرق سوريا، لافتًا إلى أن "بوتين" مستعد لقتل الأمريكيين في سوريا، إن كان يعتقد أنه يستطيع الإفلات من العقاب.



كما أكد الكاتب بأن موسكو تشعر بالإحباط الشديد، بسبب احتفاظ "ترامب" ببضع مئات من القوات البرية في سوريا، من أجل حماية تطوير حقول النفط وعرقلة إحياء تنظيم الدولة على الأرض.



وذكر الكاتب "روجان" بأن "التواجد العسكري الأمريكي منع روسيا من الانفراد بحل سياسي أحادي شمال نهر الفرات في شرق وشمال شرق سوريا"، مؤكدًا بأن "بوتين بدوره لم يتمكن من فعل ما يريد فعله حقًا في سوريا؛ بإجبار جميع الأطراف على قبول الهيمنة السياسية الروسية التي ستسمح لبوتين بالقضاء على آخر معاقل الثورة السورية، وتأمين حكم بشار الأسد على المدى الطويل".



ولفت "روجان" إلى أن "بوتين" يعتقد بأن "هيمنته المحتملة في سوريا هي المفتاح لإقناع الممالك العربية السنية الثرية بأن روسيا، وليس الولايات المتحدة، هي الوسيط القوي الذي يجب التعامل معه والإذعان له في الشرق الأوسط".



واختتم "روجان" مقاله بقوله: "يجب على ترامب أن يوضح للرئيس الروسي أن أي هجوم تشنه القوات المرتبطة بروسيا ويقتل فيه عسكريون أمريكيون سيؤدي إلى انتقام عسكري أمريكي مباشر، إذا رأى بوتين هذا الخط الأحمر، فسوف يتراجع. لكن إذا لم يره، فسيستمر بالضغط على القوات الأمريكية بهجمات صغيرة حتى تراق الدماء الأمريكية".



يذكر أن الكاتب البريطاني المشهور "روبرت فيسك" كشف في تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" في وقت سابق، عن وجود معركة صامتة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا.