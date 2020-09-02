باحث روسي يكشف عن أسلحة تنوي روسيا تجربتها في سوريا 

كشف الكاتب الروسي، فيكتور سوكيركو، في مقال نشرته صحيفة "سفوبودنايا بريسا"، عن أبرز نماذج الأسلحة الجديدة التي تنوي روسيا تجربتها في سوريا بعد "منتدى الجيش-2020" الروسي.

وقال الكاتب: "في المنتدى العسكري التقني الدولي الأخير والذي حمل اسم "الجيش-2020"، والذي اختتم مؤخرًا في حديقة باتريوت بالقرب من موسكو، تم عرض ما مجموعه حوالي 28 ألف نموذج من الأسلحة، وأنه من الواضح أنها لم تكن جميعها لأغراض عسكرية، فقد كانت هناك عينات معروفة من قبل، ومع ذلك كان هناك ما يكفي من المنتجات الجديدة".

وذكر الكاتب أن روسيا عرضت في منتدى "الجيش-2020" عدة أسلحة تم تجربتها في سوريا، ومن أبرزها عربة الطرق الوعرة "تيغر"، مؤكدًا بأنه يمكن للصواريخ الموجهة الجديدة من نظام الإطلاق المتعدد الصواريخ "MLRS" "تورنادو-إس" أن "تطير" إلى سوريا، في إشارة منه إلى أنها قد تصل إلى سوريا للتجريب.

وأشار الكاتب إلى أنه قد تظهر أيضا في سماء سوريا طائرات جديدة من دون طيار، من تلك التي تم عرضها في منتدى "الجيش-2020".

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يذكر أن وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" صرح في نهاية العام الماضي بأن أكثر من 350 نوعًا من المعدات العسكرية شاركت في الأعمال القتالية على الأراضي السورية.

كما قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في وقت سابق بأن الجيش الروسي استخدم أسلحة جديدة لأول مرة في سوريا، وقال بأن التدخل العسكري في سوريا فرصة لتجريب المزيد من الأسلحة في حرب حقيقية لا في تدريبات روتينية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسلحة الروسية تسببت في قتل آلاف المدنيين الأبرياء بينهم أطفال ونساء، كما أجبرت ملايين المدنيين على الفرار من مدنهم وقراهم بعد تدميرها، نحو المناطق الحدودية وتركيا وأوروبا.