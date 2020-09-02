فيديو صادم.. رائحة كريهة تكشف "جثة متحللة" لشاب سوري في حلب

شهدت مدينة حلب السورية واقعة مفجعة، حيث قادت رائحة كريهة الكشف عن وجود جثة متعنفة وفي طريقها للتحلل تبين أنها لشاب سوري.

وقادت الرائحة الكريهة التي انبعثت من أحد مباني حي الأشرفية بمدينة حلب في سوريا، اليوم الثلاثاء، سكان الحي للعثور على جثة متحللة بداخل المبنى.

وأبلغ صاحب محل تجاري الشرطة، بأن سكان الحي بدأوا يشتمون روائح كريهة من المبنى، حيث اعتقدوا أن سببها قد يكون قطة متحللة، وعندما دخلوا إلى المبنى للبحث عن مصدر الروائح، وجدوا جثة مجهولة الهوية، ملقاة على المنور في الطابق الرابع من المبنى.

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ووجدت الشرطة في موقع العثور على الجثة، بطانية مليئة بالدماء، وآثار دماء على الجدران، بما يشير إلى ارتكاب جريمة قتل في الموقع.

وباشرت الشرطة بالتحقيق للكشف عن هوية الجثة، حيث من المقرر عرضها اليوم على فحص الطب الشرعي بمكتب الطبابة الشرعية في حلب؛ لتحديد أسباب الوفاة وتاريخ حدوثها وعمر المتوفى.