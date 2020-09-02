شهدت مدينة حلب السورية واقعة مفجعة، حيث قادت رائحة كريهة الكشف عن وجود جثة متعنفة وفي طريقها للتحلل تبين أنها لشاب سوري.
وقادت الرائحة الكريهة التي انبعثت من أحد مباني حي الأشرفية بمدينة حلب في سوريا، اليوم الثلاثاء، سكان الحي للعثور على جثة متحللة بداخل المبنى.
وأبلغ صاحب محل تجاري الشرطة، بأن سكان الحي بدأوا يشتمون روائح كريهة من المبنى، حيث اعتقدوا أن سببها قد يكون قطة متحللة، وعندما دخلوا إلى المبنى للبحث عن مصدر الروائح، وجدوا جثة مجهولة الهوية، ملقاة على المنور في الطابق الرابع من المبنى.
ووجدت الشرطة في موقع العثور على الجثة، بطانية مليئة بالدماء، وآثار دماء على الجدران، بما يشير إلى ارتكاب جريمة قتل في الموقع.
وباشرت الشرطة بالتحقيق للكشف عن هوية الجثة، حيث من المقرر عرضها اليوم على فحص الطب الشرعي بمكتب الطبابة الشرعية في حلب؛ لتحديد أسباب الوفاة وتاريخ حدوثها وعمر المتوفى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو صادم.. رائحة كريهة تكشف "جثة متحللة" لشاب سوري في حلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.