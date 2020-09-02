"فرانس برس" تكشف عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على دمشق وجنسياتهم

كشفت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، عن عدد القتلى في صفوف ميليشيات الأسد جراء الغارات الجوية التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس على مواقع إيرانية جنوب دمشق.

وذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر محلية، أن "القصف الإسرائيلي على سوريا تسبب بمقتل 11 شخصًا، غالبيتهم مقاتلين موالين لقوات النظام".

وأضافت: "إن القتلى هم 3 من قوات النظام و7 من المسلحين الموالين لإيران من جنسيات غير سورية، بالإضافة الى مدنية واحدة".

يذكر أن الإعلام الموالي أعلن في وقت متأخر من ليلة أمس عن مقتل عنصرين من ميليشيات الأسد وإصابة سبعة آخرين جراء هذا القصف.

جدير بالذكر أن روسيا وميليشيات النظام وإيران لم يتخذوا أي إجراء فعلي على أرض الواقع لإيقاف غارات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة باستمرار على مواقعهم العسكرية في مناطق سيطرتهم.