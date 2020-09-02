من هي الجهة التي تبنت استهداف النقطة العسكرية التركية في ريف إدلب؟

انتشر يوم أمس الاثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا مشبوهًا، تم نسبه لمجموعة أطلقت على نفسها اسم "سرية أنصار أبي بكر"، تبنت فيه استهداف نقطة عسكرية تركية في منطقة سلة الزهور بريف إدلب.

وجاء في هذا البيان: أن منفذي الهجوم على النقطة التركية أطلقوا على هذه العملية اسم "عملية عاشوراء – سلة الزهور"، مشيرين إلى أنهم لا يتبعون إلى أي جهة في الداخل أو الخارج.

كما ذكر البيان أن هذا الهجوم تم تنفيذه بعربة مفخخة كان يقودها شخص يدعى "أبو سليمان الأنصاري"، نافيًا حصول اشتباك مع قوات التركية.

هذا وشكك مراقبون في مصداقية هذا البيان، معتبرين أن أي جهاز مخابرات في العالم يمكنه كتابة بيان ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرد بعض الوقائع لإيهام المتلقي بمصداقيته.

يذكر أن روسيا كثفت في الآونة الأخيرة من أنشطتها الاستخباراتية الموجهة ضد المناطق المحررة، وقد ألقت الجهات الأمنية في المحرر القبض على جواسيس لهم علاقة مباشرة مع ضباط روس في قاعدة حميميم.