اغتصبها حدثان وقتلاها.. إسدال الستار على قضية طفلة طرطروس "سيدرا زيدان"

أفاد موقع "تلفزيون الخبر"، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات الأحداث بطرطوس أصدرت حكماً بالسجن 18 سنة بحق قاتلي الطفلة "سيدرا زيدان" بعد اغتصابها.

قال الموقع: "أصدرت محكمة جنايات الأحداث بطرطوس حكماً بالسجن 18 سنة بحق قاتلي الطفلة سيدرا زيدان، وهما حدثان أي إنهما لم يتجاوزا الثامنة عشرة من عمرهما، وتغريمهما ثمانية ملايين ليرة يدفعونها لأهل الطفلة".

وذكر الموقع بأن الجريمة التي ارتكبها كل من "يزن وعلي" التي وقعت في قرية القليعة في منطقة دريكيش بطرطوس بداية الشهر السابع الماضي هزت الشارع السوري.

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وأوضح الموقع بأن الحدثان أقدما على استدراج الطفلة القاصر "سيدرا" البالغة من العمر 13 عاماً إلى منزل "يزن"، ثم اغتصابها وقتلها خنقاً بسلك كهربائي وبطريقة بشعة، ثم رمي جثمانها في أرض زراعية مجاورة للمنزل التي وقعت فيه الجريمة لمدة خمسة أيام، حتى تم اكتشافه من والدها وأحد أقاربه.

هذا واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه الجريمة البشعة هي ثمرة للثقافة التي تعمل حكومة الأسد على نشرها في مناطق سيطرتها عن طريق المسلسلات والبرامج الهابطة.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة ميليشيات الأسد تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، حيث كثرت في الآونة الأخيرة عمليات الاغتيال والخطف والاغتصاب، بالإضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة هذا الأمر زاد من نسبة عمليات الانتحار هناك.