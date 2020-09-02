تحسن طفيف في أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار

سجلت الليرة السورية، اليوم الأربعاء، تحسنًا طفيفًا في أسعار صرفها مقابل الدولار والعملات الأجنبية، وذلك بعد تسجيلها انخفاضًا في الأسواق اليومين الماضيين. 1 دولار أمريكي = 2150 ليرة للشّراء، و2200 للبيع. 1 يورو = 2573 ليرة للشّراء، و2638 للبيع. 1 ليرة تركية = 290 ليرة للشّراء، و298 للبيع. 1 دينار أردني = 3035 ليرة للشّراء، و3114 للبيع. 1 ريال سعودي = 571 ليرة للشّراء، و587 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2140 ليرة للشّراء، و2180 للبيع. Advertisements 1 يورو = 2561 ليرة للشّراء، و2614 للبيع. 1 ليرة تركية = 289 ليرة للشّراء، و296 للبيع. 1 دينار أردني = 3021 ليرة للشّراء، و3086 للبيع. 1 ريال سعودي = 568 ليرة للشّراء، و586 للبيع. غرام عيار 18 = 103,225 ليرة سورية. غرام عيار 21 = 120,123 ليرة سورية.

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