"قسد" تتخذ إجراء بحق أطفال عناصر "تنظيم الدولة" في مخيم الهول بالحسكة

قامت ميليشيا "قسد" التي تسيطر على مخيم "الهول" الذي يحتوي علي عوائل من "تنظيم الدولة" بنقل أطفال عناصر التنظيم بهدف أدلجتهم.

وقال موقع " نداء الفرات" :"قامت دوريات تابعة لـ(قسد) بحمل 6 أطفال من عوائل التنظيم التي تقطن مخيم الهول، بسيارات عسكرية، حيث نقلتهم إلى معسكر مغلق ومخصص للأطفال في منطقة تل معروف شرق الحسكة، ووضعهم مع أطفال سابقين تحت حراسة مشددة".

وأضاف المصدر: "جاءت عملية نقل الأطفال الستة من المخيم عقب اعتقال أمهاتهم سابقًا بتهمة الترويج للفكر الذي يحمله عناصر تنظيم داعش، إذ تم اعتقالهن من داخل القسم السادس في مخيم الهول".

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وأكد المصدر أن الأطفال في المخيمات التي تشرف عليها (قسد) وخاصة أبناء عناصر التنظيم يخضعون لمعسكرات مغلقة، يشرف عليها ضباط من التحالف الدولي.

وأشار إلى أنه يتم أدلجتهم وتغيير أفكارهم في المعسكر بهدف تجنيدهم لاحقًا ضمن صفوف قسد بعد إخراجهم من مخيمات الاحتجاز، في حين يعاني من بقي داخل المخيمات سوء الأوضاع المعيشية والصحية وافتقار تلك المخيمات لأدنى المعايير الإنسانية.

الجدير بالذكر أن مخيم الهول يضم عشرات الآلاف من النازحين بينهم عوائل لعناصر تنظيم الدولة، ولقي المئات حتفهم في ذلك المخيم بسبب نقص الرعاية الصحية، كما تحتجز فيه سكان من مناطق دير الزور وتمنعهم من العودة إلى منازلهم رغم طرد "تنظيم الدولة" من شرقي الفرات.