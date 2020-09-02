غارات روسية وقصف للنظام بمنطقة "خفض التصعيد" بإدلب

دوت الخليج:- شنت المقاتلات الروسية، غارات جوية في ريفي إدلب الشمالي، فيما قتل عنصران من النظام السوري في محور الترنبة بريف إدلب الشرقي.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن المقاتلات الروسية شنت سلسلة من الغارات الليلة الماضية على منطقة الشيخ بحر بريف إدلب الشمالي.
في السياق ذاته، اندلعت اشتباكات متقطعة بين فصائل المعارضة، ومليشيات إيرانية على محور قرية تقاد بريف إدلب الغربي.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات النظام أطلقت قذائف هاون على بلدة كفرعمة وتقاد ومكلييس بريف إدلب الغربي ، بحسب "عربي21"
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام جددت قصفها الصاروخي على منطقة خفض التصعيد، وقصفت مناطق في الفطيرة وكنصفرة والحلوبة ومحيط البارة وبينين بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في أطراف تقاد وكفرعمة وتديل بريف حلب الغربي.
من جهة أخرى، أعلنت غرفة عمليات "الفتح المبين"، أنها قنصت عنصرين من قوات النظام فجر اليوم الاثنين على محور جبهات ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
ويتزايد التوتر في إدلب شمال غرب سوريا، بشكل تدريجي ما ينذر بعودة الصراعات من جديد، وانهيار وقف إطلاق النار المبرم بين موسكو وأنقرة في آذار/ مارس الماضي.
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