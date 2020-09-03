"إندبندنت عربية" تكشف حقيقة مصرع علي مملوك في الغارات الإسرائيلية على دمشق

كشفت صحيفة "إندبندنت عربية" حقيقة الأنباء التي تحدثت عن مصرع رئيس مكتب الأمن الوطني التابع للنظام السوري، اللواء علي مملوك، خلال الغارات الإسرائيلية على دمشق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالرسمية، نفيها "مصرع قيادات أمنية سورية رفيعة المستوى، كانت في اجتماع ضم شخصيات إيرانية أثناء الاستهداف، ومن بينهم علي مملوك".

وأضافت المصادر: إن "ما يتم تداوله عن سقوط شخصيات إيرانية خلال الاستهداف لا يعدو كونه حملة تشويش ممنهجة على الوجود الإيراني في البلاد، ودوره في القضاء على الإرهاب"، حسب وصفه.

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وطال قصف المقاتلات الحربية الإسرائيلية مواقع استراتيجية، بينها مقر حيوي تابع لجيش النظام وميليشيات إيرانية جنوب البلاد، وقرب مطار دمشق الدولي في قرية الهيجانة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر محلية في سوريا، أن "القصف الإسرائيلي على سوريا تسبب بمقتل 11 شخصًا، غالبيتهم مقاتلين موالين لقوات النظام".

وأضافت المصادر السورية المقربة من "نظام الأسد": "أن القتلى هم 3 من قوات النظام و7 من المسلحين الموالين لإيران من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى مدنية واحدة".