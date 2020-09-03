سياسيون: روسيا تمهد لصراع خفي بين إيران و"نظام الأسد" في سوريا

رأى سياسيون، أن روسيا تمهد لصراع خفي في سوريا بين إيران و"نظام الأسد"، وذلك بعدم التدخل في التصدي للغارات الإسرائيلية التي تستهدف القوات الإيرانية وميليشياتها.
وتسائل مراقبون عن القوة الصاروخية التي تملكها دمشق، بعد دعم الكرملين للجيش النظامي بمنصات صواريخ "إس-300" و"إس-400"، وعن عدم تدخل روسيا لصد مثل هذه الهجمات.
وعزا السياسيون هذا الأمر إلى إرادة روسية متنامية نحو إفراغ الساحة السورية من حلفاء دمشق، لا سيما الإيرانيين، لتستحوذ عليها بعد نشوب خلافات خفية بين الطرفين.
وتواترت أنباء عن بناء أكبر قاعدة عسكرية للميليشيات الإيرانية في شرق سوريا، وتسعى القيادة العسكرية الإيرانية، وبالتنسيق مع "نظام الأسد" نقل معدات وعتاد وعناصر بشكل كبير بعد الضربات الإسرائيلية.
وطال قصف المقاتلات الحربية الإسرائيلية مواقع استراتيجية، بينها مقر حيوي تابع لجيش النظام وميليشيات إيرانية جنوب البلاد، وقرب مطار دمشق الدولي في قرية الهيجانة.
وركزت الضربات الإسرائيلية المتكررة على جنوب سوريا خلال الفترة الأخيرة لأسباب وعوامل عدة، من بينها تمركز قواعد ومواقع مهمة لميليشيات إيرانية مقاتلة إلى جانب جيش النظام.
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