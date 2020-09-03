درعا على صفيح ساخن.. مسلحون يقتحمون حاجزًا لميليشيات الأسد ويحتجزون عناصره

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن عددًا من أهالي مدينة الحراك بريف درعا الشرقي استولوا، اليوم الأربعاء، على حاجز لميليشيات الأسد وأسروا عناصره وذلك ردًّا على اعتقال العناصر لرجل مسن من أبناء المدينة.

وقالت المصادر: "إن شبانًا مسلحين ومدنيين دخلوا حاجزًا لقوات الأسد في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي واحتجزوا عناصره، وأحرقوا إطارات سيارات وأغلقوا الطرقات بها".

يأتي ذلك على خلفية اعتقال قوات الأسد لرجل مسنّ من المدينة يدعى "معذة أبو سالم" أثناء توجهه لمدينة إزرع"، مشيرة إلى أن المحتجين يطالبون بإخلاء سبيله.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الأحداث جرت بعد ساعات من اغتيال مسلحين مجهولين مسؤولًا محليًا في مخابرات ميليشيات الأسد بمدينة نوى في ريف درعا الغربي.

يذكر أن محافظة درعا تشهد بشكل شبه يومي عمليات أمنية ضد ميليشيات الأسد وإيران وعناصر المصالحات، وسط حالة من التأييد الشعبي لهذه العمليات.