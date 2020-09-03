سوريا.. تفاصيل الضربة العسكرية الإسرائيلية على مطار التيفور بحمص

شنَّت مقاتلات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، ضربة عسكرية على مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام السوري عن مصدر عسكري في "جيش الأسد" قوله: "في الساعة 22.23 من مساء الأربعاء أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور".

وزعم المصدر العسكري في "جيش الأسد": أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لها وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وفي السياق، أفاد ناشطون، بمقتل الجنرال "ذو الفقار" من مرتبات الحرس الثوري الإيراني بالقصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مطار التيفور العسكري.

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إلى ذلك، نسبت مواقع إلكترونية تصريحات للمتحدث باسم المخابرات العسكرية الإسرائيلية، أن ثلاثة طائرات "إف-35" قصفت شحنات أسلحة إيرانية ودمرتها بالكامل قبل ساعات من وصولها إلى مطار التيفور".

وأشارت معلومات غير مؤكدة إلى أن القصف الإسرائيلي على مطار التيفور تسبب في مقتل 10 خبراء عسكريين إيرانيين، يشغلون أنظمة صاروخية بالمطار.

جدير بالذكر أن هذه ثاني غارة جوية إسرائيلية على سوريا هذا الأسبوع، إذ شنّت إسرائيل ليل الإثنين ضربات جوية مماثلة على مواقع عسكرية لقوات النظام ولميليشيات متحالفة معها أوقعت 11 قتيلًا.