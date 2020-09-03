موقع روسي: إيران تنصب منظومة دفاع جوي على الحدود السورية اللبنانية

كشف موقع "نيوز ري" الروسي في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، عن إرسال إيران منظومات دفاع جوي محلية الصنع إلى المنطقة الحدودية السورية اللبنانية.



وقال الموقع: "إن المراقبين سجلوا نقل ما لا يقل عن ثلاثة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز خرداد 3 إيرانية الصنع إلى الحدود السورية اللبنانية، التي تستهدفها معظم الضربات التي يشنها جيش الدفاع الإسرائيلي بواسطة طائرات إف 16".



وأضاف: "ومع ذلك، شكك بعض المراقبين في ذلك، فعلى سبيل المثال أورد الخبير العسكري يوري ليامين أن مثل هذه المعدات مطلوبة بشدة في إيران نفسها، حيث تظل العديد من المناطق مفتوحة أو محمية فقط بواسطة منظومات قديمة، بالإضافة إلى ذلك ووفقًا لهذه التقديرات، فإن نقل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية إلى سوريا يمثل مهمة إشكالية للغاية من وجهة نظر تقنية".



كما أشار الموقع إلى أنه وبحسب مصادر عبرية تم إرسال منظومة خرداد 3 إلى سوريا قبل عامين بسبب سلسلة من الحوادث التي تضمنت تدمير طائرات إيرانية دون طيار، كانت على ما يبدو تراقب الوضع على أراضي الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الموقع بأن "روسيا باعتبارها أحد شركاء حكومة الأسد تعتبر الضامن لأمن حدود إسرائيل بعد موافقتها الضمنية على تنفيذ السلاح الجوي الإسرائيلي هجمات على أهداف إيرانية في سوريا، وقيامها بمحاولات لمنع توغل القوات الإيرانية في المحافظات الجنوبية بعد أن أصبحت تحت سيطرة الأسد في عام 2018".



يذكر أن طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ بشكل دوري غارات جوية على مواقع للميليشيات الإيرانية في مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث لم تتخذ إيران ولا ميليشيات الأسد أي إجراءات فعلية على أرض الواقع لإيقاف هذه الهجمات التي أوقعت خسائر مادية وبشرية فادحة في صفوفهم.