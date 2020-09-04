قوات الأسد تصعد قصفها باتجاه منطقة إدلب.. والفصائل الثورية ترد

صعدت قوات نظام الأسد من قصفها على مناطق شمال غربي سوريا في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وطال القصف مناطق جديدة، بعضها مأهول بالسكان.

وأفاد مراسل شبكة "الدرر الشامية" بتعرض مدينة أريحا جنوب مدينة إدلب -والتي عاد إليها معظم سكانها بعد أن نزحت خلال الحملة الأخيرة- لقصف مدفعي مصدره معسكرات النظام شرقي إدلب، وطال القصف جبل الأربعين المطل على المدينة.

كما تعرضت عدة بلدات من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي لقصف مدفعي، أدى لوقوع أضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين.

وأضاف المراسل أن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون محاور دوير الأكراد والكبينة بريف اللاذقية الشمالي.

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من ناحية أخرى؛ ردت فصائل غرفة عمليات الفتح المبين بقصف مواقع قوات الأسد في مدينتي كفرنبل ومعرة النعمان جنوبي إدلب بقذائف المدفعية الثقيلة.

واستهدفت "الفتح المبين" مواقع النظام على محور بسرطون غربي حلب بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة، بحسب مصادر ميدانية.

وتتعمد قوات الأسد والميليشيات الموالية لها استهداف المناطق الواقعة جنوبي طريق حلب - اللاذقية، منعًا لاستقرار المدنيين فيها، حيث عاد إليها قرابة ثلث سكانها الذين نزحوا خلال الحملة العسكرية الأخيرة، حسب تقارير حقوقية.