سوريا

مسؤول في النظام السوري يكشف عن إجراء صادم ضد العائدين ممن لا يملكون الـ100 دولار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات في النظام السوري، اللواء، ناجي النمير، عن إجراء صادم ضد العائدين إلى سوريا ممن لا يملكون مبلغ الـ100 دولار.

وقال "النمير" في مقابلة له عبر إذاعة "نينار إف إم" الموالية، اليوم الخميس: إن "السوري الذي لا يُسمح له بالدخول، سيبقى على الحدود، يمارس حياته كالمعتاد، يأكل ويشرب، تحت اسم عالق".

وعرض المسؤول في النظام السوري على العائدين إلى سوريا ولا يملكون الـ100 دولار، العودة من حيث أتى أو الاتصال بأحد ذويه أو أصدقائه، لإحضار المبلغ المذكور.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن إدارة الأمن اللبناني عممت عدم قبولها رجوع أي عالق سوري على الحدود بين البلدين.

وكانت وزارة المالية في حكومة "نظام الأسد" فرضت في تموز الماضي تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي عند دخول الأراضي السورية وفقًا لنشرة أسعار صرف البنك المركزي السوري.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مسؤول في النظام السوري يكشف عن إجراء صادم ضد العائدين ممن لا يملكون الـ100 دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا