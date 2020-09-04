مسؤول في النظام السوري يكشف عن إجراء صادم ضد العائدين ممن لا يملكون الـ100 دولار

كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات في النظام السوري، اللواء، ناجي النمير، عن إجراء صادم ضد العائدين إلى سوريا ممن لا يملكون مبلغ الـ100 دولار.
وقال "النمير" في مقابلة له عبر إذاعة "نينار إف إم" الموالية، اليوم الخميس: إن "السوري الذي لا يُسمح له بالدخول، سيبقى على الحدود، يمارس حياته كالمعتاد، يأكل ويشرب، تحت اسم عالق".
وعرض المسؤول في النظام السوري على العائدين إلى سوريا ولا يملكون الـ100 دولار، العودة من حيث أتى أو الاتصال بأحد ذويه أو أصدقائه، لإحضار المبلغ المذكور.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن إدارة الأمن اللبناني عممت عدم قبولها رجوع أي عالق سوري على الحدود بين البلدين.
وكانت وزارة المالية في حكومة "نظام الأسد" فرضت في تموز الماضي تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي عند دخول الأراضي السورية وفقًا لنشرة أسعار صرف البنك المركزي السوري.
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