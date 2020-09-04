"واشنطن بوست": "ترامب" قد يتخذ قرار الحرب في سوريا.. ما هو السبب وضد من؟

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يتخذ قرار الحرب في سوريا، بسبب الصدامات الأخيرة التي تحدث بين القوات الأميركية ونظيرتها الروسية.

وقالت الكاتبة، كاترينا فاندن هوفيل، في مقال نشرته الصحيفة: "يقر (ترامب) بأن سياسته تجاه سوريا تعني أنه قد نضطر للقتال من أجل النفط"، متفاخرًا أن أي طرف آخر يسعى للحصول على النفط سيواجه "جحيم الحرب".

واستشهدت "هوفيل" بتراجع الرئيس باراك أوباما عام 2013 عن توجيه ضربة عسكرية لـ"نظام الأسد" بعد استخدامه الأسلحة الكيماوية، بسبب رفض المشرعين الأمريكيين.

وأردفت الكاتبة الأمريكية، بأن "إدارة (ترامب) لم تهتم بالمتطلبات القانونية والدستورية التي تحدد الدور الأساسي للكونغرس في إرسال القوات إلى أعمال عدائية وشيكة".

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وتابعت: "لحسن الحظ، فإن قرار سلطات الحرب: يشكل علاجًا لهذا الموقف بالضبط، إذ إنه بموجب القانون، يمكن لأي عضو في الكونغرس فرض النقاش والتصويت على تورط الولايات المتحدة في عمل عسكري في الخارج من خلال تقديم قرار تمييزي".

وأكملت "هوفيل": "لقد حان الوقت لأولئك الذين هم على اليسار واليمين الذين يدافعون عن دستورنا ويعارضون حقًا حربًا لا نهاية لها لاستخدام هذه الأداة لفرض النقاش والتصويت على هذه المهمة الخطيرة وغير المصرح بها".

وختمت الكاتبة الأمريكية: "يستحق الشعب الأمريكي وجنودنا أن يروا موقف ممثليهم من مهمة ترامب غير الدستورية لتأمين النفط ومواجهة روسيا في سوريا".