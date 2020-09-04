سوريا

دعوات للتظاهر في ريف دمشق احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

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أطلق نشطاء وعددًا من أهالي ريف دمشق الغربي دعوات للخروج في مظاهرات ضد نظام الأسد احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية بالمنطقة.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الأهالي أقدموا على إطلاق هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من القبضة الأمنية الدموية التي تفرضها حكومة الأسد على المنطقة.

وأكدت المصادر بأن دعوات الأهالي للتظاهر والاحتجاج جاءت على خلفية تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، مشيرة أن بعض المواد الغذائية مفقودة في السوق بالإضافة إلى نقص في الخبز وانقطاع الماء والكهرباء بشكل مستمر.

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ولفتت المصادر إلى أن الماء مقطوع بشكل كامل عن مناطق ريف دمشق الغربي في ظل ارتفاع دراجات الحرارة وانتشار فيروس بشكل واسع.

وأردفت المصادر بأن الأهالي ينشرون هذه الدعوات بشكل سري للغاية وذلك بهدف استمرار هذا النشاط وحمايته من بطش الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الأسد، خاصة وأن شخصيات حزبية وأمنية توعدت بملاحقة من يقومون على هذا النشاط.

يذكر أن تردي الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد ولّد حالة من الغضب والغليان في صفوف الأهالي هناك، ما ينذر بتفجر الشارع ضد نظام الأسد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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