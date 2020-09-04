سوريا

عسكري من قوات الأسد مصاب بكورونا يتسبب بكارثة لعائلته وأقاربه في دمشق

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تسبب عسكري من قوات الأسد مصاب بكورونا في نقل الفيروس لعائلته وعائلات أخرى بريف دمشق الغربي بعد إجازة قضاها بينهم، وهو يخدم مع الميليشيات الشيعية على جبهات إدلب.

وأفادت مصادر محلية أن عسكريا يخدم بجيش النظام من مدينة" قدسيا" بريف دمشق الغربي مصاب بفيروس نقل الفيروس لعائلته وعائلات أخرى بالمنطقة، حيث أصيب بالفيروس أثناء مخالطته للميليشيات الشيعية في قطعته العسكرية التي يخدم بها على إحدى جبهات الشمال السوري .

وأضافت المصادر أن النظام قام بحجزه في الحجر الصحي داخل مشفى 601 العسكري بدمشق والحجر على عائلته أيضا بعد التأكد من نقله للفيروس لهم اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن النظام قام بعزل عدة عوائل من أبناء المدينة بعد مخالطتهم للعائلة المصابة وإجراء مسحات لهم جميعًا والتأكد من إصابتهم بالفيروس.

الجدير بالذكر أن الميليشيات الشيعية القادمة من إيران والعراق ساهمت بشكل كبير في نشر فيروس كورونا ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث فقد الأخير السيطرة على الفيروس وأصبحت مناطقه تسجل عشرات الحالات الجديدة بصفة يومية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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