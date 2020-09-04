الليرة التركية تهبط إلى مستوى تاريخي غير مسبوق أمام الدولار

هبطت الليرة التركية لأدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي، اليوم الخميس ،وسط مخاوف من تدهور الاقتصاد التركي نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وتراجعت الليرة 0.6 % خلال تعاملات حيث سجلت 7.434 مقابل الدولار بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش مقارنة مع إغلاقها عند 7.3790 ،أمس الأربعاء.
وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 12 % ويفوق توقعات البنك المركزي الشهر الماضي مما يعزز المخاطر حيال الاقتصاد التركي الناجم عن فيروس كورونا.
وارتفعت أسعار المستهلكين 11.77% في أغسطس الماضي، بما يتماشى مع الشهر السابق له ويقل قليلًا عن متوسط التوقعات البالغ 11.91 %.
وقال معهد الإحصاء التركي في بيان له، إن الرقم الشهري للزيادة في أسعار المستهلكين بلغ 0.86 %
وما زال التضخم مرتفعًا منذ بداية العام الجاري ولامس هدف البنك المركزي البالغ 5% المرة الماضية في 2011.
ورفع البنك توقعه للتضخم بنهاية العام إلى 8.9 % في يوليو، مراهنًا على أن التضخم سيبدأ التراجع في وقت مبكر ربما في ذلك الشهر، وكانت أكبر زيادة في أسعار المستهلكين للسلع والخدمات عند 5.09 %.
ومع تراجع الليرة لمستويات قياسية في الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي تشديد السياسة من خلال خطوات غير رسمية مثل تمويل السوق بسعر أعلى من سعر الفائدة الرسمي الذي يبلغ حالياً 8.25 بالمائة، سعيًا لدعم العملة.
وانخفضت العملة التركية نحو 20 بالمئة من بداية العام الجاري لكنها استقرت في الأسابيع الأخيرة.
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