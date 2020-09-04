سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأخرى

حافظت الليرة السورية، اليوم الجمعة على أسعار صرفها مقابل الدولار الأمريكي والعملات العربية الأجنبية. 1 دولار أمريكي = 2150 ليرة للشّراء، و2190 للبيع. 1 يورو = 2539 ليرة للشّراء، و2592 للبيع. 1 ليرة تركية = 289 ليرة للشّراء، و297 للبيع. 1 دينار أردني = 3035 ليرة للشّراء، و3110 للبيع. 1 ريال سعودي = 571 ليرة للشّراء، و585 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2140 ليرة للشّراء، و2180 للبيع. Advertisements 1 يورو = 2527 ليرة للشّراء، و2580 للبيع. 1 ليرة تركية = 288 ليرة للشّراء، و295 للبيع. 1 دينار أردني = 3021 ليرة للشّراء، و3086 للبيع. 1 ريال سعودي = 568 ليرة للشّراء، و582 للبيع. غرام عيار 18 = 101,901 ليرة سورية. غرام عيار 21 = 118,850 ليرة سورية.

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