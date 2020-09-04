هبوط جديد لليرة التركية أمام الدولار في تعاملات اليوم

واصل سعر صرف الليرة التركية، اليوم الجمعة انخفاضه أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 7.4496 للشّراء، 7.4525 للبيع. اليورو = 8.8210 للشّراء، 8.8251 للبيع. الجنيه الإسترليني = 9.8862 للشّراء ، 9.8933 للبيع. Advertisements الريال السعودي = 1.9821 للشّراء، 1.9831 للبيع. الدينار الأردني= 10.3519 للشّراء، 10.4405 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0058 للشّراء، 0.0059 للبيع

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