هذا ما يخططه "جون بايدن" لسوريا في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية المقبلة

قدّم المرشح لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية "جون بايدن" خطةً تخص الشرق الأوسط عمومًا، وتطرق لنظرته المستقبلية تجاه سوريا في حال فاز بالانتخابات القادمة وكيفية الحل فيها.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن "بايدن" يسعى لحشد الدول الأخرى لدعم خطة إعادة إعمار سوريا والاستمرار بقتال "تنظيم الدولة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المرشح الرئاسي الأمريكي ينوي استخدام نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط للضغط من أجل إجراء حل سياسي للأزمة السورية.

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وأضافت الصحيفة نقلًا عن الموقع الإلكتروني لـ"بايدن" أن الأخير سيسعى لمنح السوريين صوتًا في إنهاء أزمتهم وحماية المعرضين منهم للخطر، بالإضافة إلى تسهيل عمل المنظمات غير الحكومية.

وافتقدت الخطة إلى أي كلام يخص مصير رأس النظام السوري "بشار الأسد" أو مصير القوات الروسية والتواجد الإيراني والأمريكي في سوريا.

يشار إلى أن الموقف الأمريكي تجاه نظام الأسد اتصف بالتأرجح على مدار سنوات الثورة السورية الماضية، فمن مطالبات بضرورة رحيل الأسد في عهد "أوباما" إلى الحديث عن حل سياسي مع بقاء الأسد في عهد "ترامب"، إلى وعود غامضة يقدمها المرشح الجديد.