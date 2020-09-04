العثور على 3 جثث لضباط من قوات الأسد مرمية بإحدى قرى ريف حمص

عثر الأهالي، أمس الخميس، على جثث ثلاثة ضباط في جيش النظام السوري، تم رميهم على أطراف بلدة كفرلاها بريف حمص الشمالي.
وأفادت مصادر محلية أن الأهالي عثروا على الجثث مكبلة الأيدي وعليها آثار طلقات نارية وطعنات بأدوات حادة ويظهر عليها آثار تعذيب كبيرة، وبين الجثث الثلاثة ضابط برتبة "نقيب".
وأضافت المصادر أن الضباط تعرضوا للضرب والتعذيب، كما تعرضوا لأكثر من 6 طلقات نارية والعديد من الطعنات في منطقة الصدر .
وأشارت المصادر إلى أن الضباط الثلاثة اختُطفوا قبل قرابة الشهر من مدينة حمص ولم يُعرف عنهم شيء، إلا أنهم وُجدوا اليوم مقتولين ومرميين في أرض زراعية على أطراف بلدة "كفرلاها" بريف حمص.
ونوهت المصادر إلى أن الضباط الثلاثة اختطفوا سويًّا، حيث كانوا ضمن سيارة خاصة بأحدهم؛ بعد حضورهم اجتماعًا في مدينة حمص.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري في معظم المحافظات انفلاتًا أمنيًّا كبيرًا وجرائم متكررة بشكل شبه يومي وهجمات وعمليات اغتيال تطال عناصره، ما تسبب في مقتل العشرات منهم وسط عجز الأخير عن إيقاف هذه الهجمات والتصدي لها.
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