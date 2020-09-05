الاحتفاء بلاجئ سوري في ألمانيا حقق تفوقًا علميًّا

احتفت وسائل إعلام ألمانية بلاجئ سوري حقق تفوقًا علميًّا، في اختصاص دقيق، هو تكنولوجيا الآلات بعد مرور 4 أعوام على قدومه للدولة الأوروبية.
وذكرت صحيفة "غرب ألمانيا" أن الشاب السوري "محمد" حصل على لقب أفضل طالب هذا العام في مدينته كريفيلد التابعة لمقاطعة نورد راين، وذلك باختصاص دقيق، هو تكنولوجيا الآلات.
وأضافت الصحيفة أن الشاب السوري تمكن خلال سنة من تعلم اللغة الألمانية -تعليم ذاتي- بعد وصوله إلى ألمانيا قبل 4 سنوات، حيث كان يتابع المدرسين عبر اليوتيوب.
وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن "محمد" تمكن بعد ذلك الحصول على مقعد في التدريب المهني (تكنولوجيا الآلات) في شركة "MEK" للهندسة الميكانيكية، حيث تم اختياره الأفضل هذا العام بعد أن اجتاز الاختبارات العملية والنظرية.
وتابعت، كان على الطالب "محمد" تشغيل آلة معقدة للغاية أثناء الاختبار وهي عبارة عن آلة هندسية للطحن، وتشغيلها يتم من خلال ربطها بالحاسب الآلي لتصنيع المكونات الهيكلية، لأن هذه الآلات تحتاج بالإضافة للمعرفة باللغة الألمانية المعرفة بالحاسب وكيفية العمل على برامجه الهندسية، وقد تمكن من ذلك بالفعل.
وكان "محمد" يدرس في سوريا إدارة الأعمال ولكن في 2016، فر من سوريا، حيث رفض المشاركة في الخدمة الإجبارية ضمن قوات الأسد، وبعدها تمكن من الوصول إلى تركيا ومنها إلى ألمانيا.
وفي يوليو/ تموز الماضي، كان اللاجئ السوري محمود قابوع، حديث الصحافة الألمانية، بعدما حقق تفوقًا علميًا، تمثل بحصوله على الدرجة الكاملة في مرحلة الثانوية العامة.
وقالت صحيفة "Ruhr Nachrichten" الألمانية: "إن اللاجئ السوري (محمود قابوع) حصد 100% بالامتحانات النهائية وهو يستعد الآن لدراسة جراحة القلب."
وأضافت الصحيفة بأن "عائلة (محمد) هُجروا من سوريا عام 2011 وقد هاجروا حينها إلى مصر ومن ثم تركيا، ثم خرجت إلى ألمانيا عام 2017 وكان حينها في الصف العاشر."
يذكر أن الطلاب من اللاجئين السوريين قد حصدوا تفوقات كبيرة خلال دراستهم في بلاد لجوئهم، وقد استطاعوا التفوق على أبناء البلد الأصليين.
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