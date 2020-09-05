حرائق تلتهم جبال اللاذقية وتقترب من مطار حميميم الروسي

اندلعت عدة حرائق بأحراش ريف اللاذقية الجنوبي الغربي، منذ يوم الأربعاء، وامتدت الى مساحات واسعة، ولم تستطع فرق الإطفاء السيطرة عليها حتى اليوم الجمعة.
وذكرت مصادر موالية، أن ثلاثة حرائق أساسية ضخمة نشبت الأربعاء، وجميع منظومات الإطفاء في المحافظة تعمل على إخمادها، حيث لم تسيطر على أي منها بعد والكلمة الأقوى للرياح التي تغير مسارها وتوسع رقعة الحرائق.
وأضافت المصادر أن الحريق الأول في منطقة "البسيط" والثاني بمناطق "بكراما، بسين، الدليبات، عروس الجبل" أما الثالث فهو بمنطقة "الغنيمية" على طريق وادي الشيخان بعد سلمى، وكل الحرائق بريف اللاذقية.
وقال مراسل شبكة الدرر الشامية: "إن النيران التهمت مناطق واسعة بجبال الساحل، والآن النيران على أطراف جبلة بالقرب من مطار حميميم الروسي الذي أذاق المدنيين في المناطق المحررة الويلات".
وأتت الحرائق على مساحات حراجية واسعة في المنطقة، كما شكل سكان عدد من القرى مجموعات مساعدة تساهم في إخلاء بعض المنازل القريبة.
وشهدت مناطق ريف اللاذقية العام الماضي، حرائق مشابهة دامت لأيام وأدت لاحتراق مساحات واسعة.
وأرجع المركز السوري للطقس والمناخ أن سبب الحرائق هي موجة الحر التي ضربت البلاد، إلا أن مدير الحراج في وزارة الزراعة التابعة للنظام "حسان فارس" شكّك في ذلك وأكد أن الحريق شبّ بفعل فاعل وليس لأسباب طبيعية.
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