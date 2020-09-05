كاتبة أمريكية: "ترامب" قد يخوض حربًا في سوريا لهذه الأسباب

توقعت الكاتبة الأمريكية كاترينا فاندن هوفيل، أن يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حربًا في سوريا وخصوصًا بعد حادثة التصادم بين دوريتين روسية وأمريكية.

وتساءلت الكاتبة عن كيفية سير الأحداث في سوريا لدرجة التصادم بين أكبر قوتين نوويتين في شرق سوريا دون تفويض من الكونغرس الأمريكي.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي يعلم أن سياسته في سوريا قد تضطره للقتال من أجل النفط شرقي سوريا، وهو ما ترجمته تصريحاته في فترات سابقة حينما صرح بأن بلاده متواجدة في سوريا من أجل النفط، وأن أي طرف سيسعى للحصول على النفط سيكون في مواجهة جحيم الحرب.

واستشهدت الكاتبة بأقوال وتصريحات سابقة لوزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا؛ حيث رد الأول على سؤال فحواه هل ستتعرض القوات الأمريكية في سوريا للقوات الروسية أو التابعة للأسد؟ فأجاب نعم، أما المبعوث الخاص فقد قال: "وظيفتي هي جعل سوريا مستنقعًا للروس".

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وأردفت "هوفيل" بالقول: إن "الصدام الأخير بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا، والذي تسبب بإصابة أربعة جنود أمريكيين، ربما يتطور إلى ما هو أخطر، وذلك في حال لم تُتَخذ إجراءات تحد من إقدام الرئيس الأمريكي على اتخاذ قرار بشن الحرب للتعامل مع مثل هذا الحدث مستقبلًا".

وبينت الكاتبة أن النتائج المتوقعة لهذه السياسة المتهورة تقترب من الذروة، بعد مضي سبع سنوات على منع الكونغرس للرئيس "أوباما" من المشاركة مباشرة في الحرب ضد روسيا وجيش الأسد، وأنه إذا لم يقم الكونغرس بكبح جماح الرئيس "ترامب" فإن احتمالات التصعيد في سوريا ستكون أكبر.

هذا وتشهد المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا صراعًا على النفوذ بين الولايات المتحدة وذرعها في المنطقة "قسد" من جهة؛ وروسيا ومن ورائها نظام الأسد وميليشيات إيران للسيطرة على ثروات تلك المنطقة النفطية.