سوريا

مظاهرات في درعا تطالب النظام بالإفراج عن المختطفين وكشف مصيرهم

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خرجت مظاهرات واحتجاجات، اليوم الجمعة، بدرعا البلد نددت بعمليات الخطف والسرقة والتغييب القسري في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن أهالي درعا البلد خرجوا اليوم عقب صلاة الجمعة بمظاهرات واحتجاجات أمام مسجد "غسان أبا زيد" .

وأضافت المصادر أن المظاهرات خرجت تنديدًا بعمليات الخطف والسرقة التي تحصل في المنطقة، حيث رفعوا لافتات تتهم ميليشيات محلية تتبع لقوات النظام في المنطقة بالوقوف وراء هذه العمليات.

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وأكدت المصادر أن المظاهرات ازدادت بعد اكتشاف الأهالي أن النظام اختطف بعض الأهالي وزج بهم في المعتقل، وذلك بعد أن نفى أي علاقة له باختفائهم.

وأشارت المصادر إلى أن العشرات من أهالي درعا البلد خرجوا ليلة أمس ضمن ساحة المسجد "العمري" بمظاهرة طالبوا فيها مسؤولي المنطقة بالكشف عن مصير المختطفين من أبنائهم والتي كان آخرها اختطاف الشاب "جهاد عياش" في الـ23 من آب/أغسطس الماضي في حي المنشية بدرعا البلد.

وتعاني مناطق سيطرة نظام الأسد وخصوصًا محافظة درعا انفلاتًا أمنيًا كبيرًا وجرائم متكررة بشكل شبه يومي وهجمات وعمليات اختطاف واغتيال تطال شخصيات عسكرية تابعة للنظام أو من عناصر المصالحات ممن كانوا في صفوف "الجيش الحر"، أو حتى من المدنيين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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